شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رد "دعم مصر" علي انتقاد كتلة "25/20" للقائمة المغلقة بمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، إن النظام الانتخابي المقترح بمشروع قانون ائتلاف دعم مصر، الحائز علي الاغلبية البرلمانية حول إصدار مشروع قانون مجلس الشيوخ، والذي يجمع بين النظامين الفردي والقائمة المغلقة، يحقق حاله من التوازن، مضيفاً : مشروع القانون هو اجتهاد في ضوء حالة توافقية بهدف الوصول إلي الافضل".

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب إيهاب الطماوي، تعقيباً علي مطالبات تكتل (25/30) بالقائمة النسبية.

Advertisements

واضاف السجيني، إنه لا يوجد نظام انتخابي أمثل علي مستوى العالم، فجميع النظم سواء القائمة النسبية أو المطلقة أو الفردي له ماله وعليه ما عليه، فلا يوجد قياسية دائمة بل النظام الانتخابي يوضع في ضوء ما يتسق مع الظروف و"القماشة" الخاصة بالناخبين والمرشحين والأحزاب، علي حد قوله.

وحول ما تردد عن أن القائمة المغلقة ستأتي بحزب واحد، علق السجيني، قائلاً : لدينا تجربة واضحة حيث مجلس النواب الحالي، والذي أجريت انتخاباته بالقائمة المغلقة، فهل أفرزت حزباً واحدا، الاجابة قولاً واحدا لا.

ولفت إلي حاجة مصر إلي النظام الفردي لاسيما وأنها تفرز نائبا ذو أدوات تواصل ليست موجودة في أخر، لكننا ايضا بحاجة إلي نظام القائمة لاسيما وأن هناك شخصيات وكوادر متخصصة قد لا يكون لديها استعداد في الترشح بالنظام الفردي، لذا فأن القوائم هامة.