شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب بوابات تعقيم ضد كورونا بـ " المحامين " والنادى النهرى للنقابة بالمعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت النقابة العامة للمحامين، اليوم الأحد، بتركيب بوابتى تعقيم لكلا من مقر النقابة بشارع رمسيس و النادى النهرى بالمعادى مع الاستعانة بعدد ثلاثة أجهزة لقياس درجة الحرارة عن بعد.

وكان وفد من المتخصصين، نفذ الأسبوع الماضى حملة تعقيم وتطهير لمقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس، والشقة الإدارية التابعة للنقابة و تعقيم نادى المحامين النهرى بالمعادى، عقب ثبوت إصابة اثنين من موظفي النقابة العامة بمقر النادي النهري بالمعادي، وكذا ثبوت إصابة أحد العاملين بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، بفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن لجنة مواجهة تداعيات وباء كورونا بنقابة المحامين، أكدت من قبل أنه تحقق لدى اللجنة ثبوت تعرض عدد اثنين من موظفي النقابة العامة بمقر النادي النهري بالمعادي وكذا ثبوت اصابة احد العاملين بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس وأنه تم التعامل طبياً وفق الإجراءات المقررة مع الحالات المذكورة وجار متابعتهم.

وأضافت اللجنة في بيان لها، أنه حرصاً من اللجنة على اتباع الإجراءات الوقائية الواجبة تم التواصل مع الجهات المعنية بوزارة الصحة لاتباع التوصيات الصحية واجبة التنفيذ.

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