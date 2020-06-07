شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية المصريين الأحرار تقترح انتخاب مجلس الشيوخ بنظام ثلثين قائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طالب الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو مجلس النواب، بأن يكون نظام انتخاب مجلس الشيوخ عن طريق القائمة بواقع الثلثين والثلث الآخر يكون بالتعيين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من ائتلاف دعم مصر بشأن مجلس الشيوخ، والذي تم عودته بناء على التعديلات الدستورية الأخيرة.

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وأشار أيمن أبو العلا، أن الغرض من عودة الغرفة الثانية للتشريع وهي مجلس الشيوخ، الهدف منها وجود قامات قانونية وخبرات في قطاعات مختلفة للمساهمة في الحياة التشريعية، وهو ما يتطلب أن يكون أعضاء مجلس الشيوخ تكنوا قراط.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن تحديد دوائر الفردي بواقع 100 مقعد على مستوى الجمهورية بواقع 3 مقاعد لكل محافظة لا يتيح انتخاب الأصلح، مشيرا إلى أن القائمة النسبية هي الأصلح للحياة السياسية، مع الأخذ في الاعتبار تمكين الفئات المميزة في الاستحقاقات الدستورية.

وقال أبو العلا: الطبيعة التشريعية الاستشارية لمجلس الشيوخ تتطلب نظاما انتخابيا يناسب الخبراء والقامات العلمية، ليفرز مجلسا يؤدي مهامه لصالح الوطن وهو ما يتوجب إجراء الانتخابات على المقاعد بنظام القائمة المغلقة.