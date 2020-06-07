شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" للبرلمان: تجارب علاج مصابى كورونا بالبلازما أثبتت نجاحا كبيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد حسان، مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، أن تجارب البلازما التى بدأت وزارة الصحة فى تنفيذها أثبت نجاح كبير داخل مصر، مقارنة بالدول الأخرى، لدرجة أنها نجحت فى خروج 8 حالات من العناية المركزة، فكل بلازما دم تكفى اثنين من المصابين، مشيرا إلى أن الوزارة خصصت مراكز للتبرع ببلازما الدم، خصوصا أن المنظومة الطبية فى حاجة لنحو 1000 بلازما للتعامل مع كافة الحالات الحرجة من مصابى كورونا.

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وأضاف حسان، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد العمارى لمناقشة آخر مستجدات فيروس كورونا، أن بعض الأدوية وصل سعرها بالأسواق السوداء لأرقام خيالية رغم أنها ليس لها علاقة أصلا بعلاج فيروس كوورنا، مثل دواء تاميفلو وصل سعره لنحو 1500 جنيه رغم أنه لا يستخدم من الأساس للتعامل مع مصابى فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العمارى، لمناقشة مستجات فيروس كورونا المستجد بحضور ممثلو وزارة الصحة والتعليم العالي.