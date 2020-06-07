شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" للبرلمان: نسبة التعافى من كورونا بلغت 25% والوفيات انخفضت لـ3% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمعت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد العماري، اليوم الأحد، لمناقشة آخر مستجدات أزمة فيروس كورونا المستجد، بحضور ممثلي وزارة الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي. وقال الدكتور محمد حسان، مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، خلال اجتماع اللجنة، إن المنحني الوبائي لفيروس كورونا في مصر لم يصل للمعدل الأسوأ، مع وصول مصر للأسبوع الـ17 منذ أول إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل مصر، مشيرا إلي أن معدل التعافي وصل لنحو 25%، ومعدل حالات الوفاة انخفض من 7% لـ3%.

وأشار حسان، إلي أن 50% من الحالات المصابة بفيروس كورونا تخضع للعزل المنزلي، والمصاب الذي تجاوز 10 أيام بدون أعراض يعتبر متعافي وغير معدي بدون الحاجة للجوء لتحليل pcr، وبالتالي هذه هي الإستراتيجية الجديدة لوزارة الصحة لتقليل الضغط علي المستشفيات وكذلك تقليل الضغط علي تحليل pcr.

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