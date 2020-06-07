علق الشاب الأردني قتيبة البشابشة اليوم الأحد، على الذكرى السنوية الثانية للنصيحة التي قدمها له رئيس الوزراء عمر الرزاز، بعدم الهجرة إلى خارج الأردن ، حسبما ذكر موقع روسيااليوم.
ونشر البشابشة تغريدة له على "تويتر"، كتب فيها: "الذكرى السنوية الثانية لأكبر مقلب أكلته بحياتي".
ووجه الرزاز نصيحة للشاب قتيبة قبلعامين، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد انتشار قضية "رغبة قتيبة بالهجرة من البلاد".
وكتب الرزاز حينها: "يا قتيبة نعم شيل الهجرة من رأسك.. بس كون مبادر وبمشاركة الجميع سنحقق ما نريد لنا وللأجيال القادمة إن شاء الله".
كانت هذه تفاصيل خبر شاب لرئيس الوزراء الأردني: اليوم ذكرى أكبر مقلب في حياتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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