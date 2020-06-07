شاب لرئيس الوزراء الأردني: اليوم ذكرى أكبر مقلب في حياتي

علق الشاب الأردني قتيبة البشابشة اليوم الأحد، على الذكرى السنوية الثانية للنصيحة التي قدمها له رئيس الوزراء عمر الرزاز، بعدم الهجرة إلى خارج الأردن ، حسبما ذكر موقع روسيا

اليوم.

ونشر البشابشة تغريدة له على "تويتر"، كتب فيها: "الذكرى السنوية الثانية لأكبر مقلب أكلته بحياتي".

ووجه الرزاز نصيحة للشاب قتيبة قبل

عامين، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد انتشار قضية "رغبة قتيبة بالهجرة من البلاد".

وكتب الرزاز حينها: "يا قتيبة نعم شيل الهجرة من رأسك.. بس كون مبادر وبمشاركة الجميع سنحقق ما نريد لنا وللأجيال القادمة إن شاء الله".