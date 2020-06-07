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رئيس العراق يؤكد ضرورة الابتعاد عن سياسة المحاور والصراعات

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 أكد الرئيس العراقي برهم صالح ،اليوم الأحد، ضرورة الابتعاد عن سياسة المحاور والصراعات، واعتماد الحوار البناء في معالجة الأزمات بما يعزز فرص السلام في المنطقة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

ونقل بيان رئاسي عن صالح قوله خلال استقباله سفيري الاتحاد الأوروبي في العراق مارتن

هوث، وكندا أولريك شانون، إن "مواجهة جائحة تتطلب اليوم المزيد من التكاتف والتآزر بين الدول للحد من انتشارها وتأثيراتها الصحية والاقتصادية على كافة شعوب العالم".

وجرى خلال اللقاء، بحث تعزيز علاقات الصداقة والتعاون في المجالات

كافة، وأهمية دعم المجتمع الدولي للعراق في الحفاظ على سيادته وأمنه واستقراره.

وأشار البيان، إلى أن "السفيرين عبرا عن دعمهما لجهود العراق في الحفاظ على سيادته وأمنه واستقراره، وكذلك حرصهما على التنسيق والعمل المشترك لمكافحة وباء كورونا".

ووفقا للبيان، فإن "اللقاء استعرض آخر المستجدات السياسية، ودور العراق المحوري على الصعيدين الإقليمي والدولي في ترسيخ الأمن والسلام بالمنطقة والعالم".

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