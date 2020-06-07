فرنسا تسجل 13 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت فرنسا ،اليوم الأحد، تسجيل 13 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا، في انخفاض كبير لمعدل المتوفين بالمرض على أساس يومي، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وذكرت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية أن حصيلة الوفيات بالفيروس في البلاد ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 13 حالة، مقارنة مع 31 في بيانات

أمس السبت، ليبلغ عدد الضحايا الإجمالي حتى الآن 29155 حالة.

وتشهد فرنسا تراجعا مستمرا لمعدل الوفيات اليومية، الذي انخفض دون مستوى 100 حالة يوم 20 مايو، وذلك بعد أن تجاوز مستوى 900 - 1000 في بعض الأيام خلال مرحلة ذروة

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الجائحة في البلاد.

وأفادت الإدارة بأن حصيلة الإصابات المسجلة بالفيروس ازدادت بواقع 343 حالة جديدة، لتصل إلى 153977، منها 70842 شفاء.

ولفتت إلى استمرار انخفاض عدد المرضى الراقدين في المستشفيات، حيث تراجعت الحصيلة من 12479 إلى 12461، كما تم تسجيل انخفاض جديد للمصابين في غرف العناية المركزة من 1059 إلى 1053.

وتعتبر فرنسا الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الوفيات جراء فيروس كورونا والـ12 من حيث حصيلة الإصابات.