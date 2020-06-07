متظاهرون يسخرون من رئيس بلدية منيابوليس بسبب تمويل الشرطة

تعرض جيكوب فراي رئيس بلدية مدينة منيابوليس الأمريكية للسخرية والانتقادات الغاضبة من مجموعة من المتظاهرين، بعد أن أخبرهم بمعارضته لمطالبهم بإلغاء تمويل شرطة المدينة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وابتعد فراي عن التظاهرت يوم السبت وسط هتافات غاضبة من المتظاهرين الذين رددوا "عد إلى المنزل يا جيكوب... ياللعار، ياللعار".

وظهر فراي لأول مرة قبل أسبوعين تقريبا، عندما انتشرت لقطات أظهرت جورج فلويد مقيد اليدين وملقى على وجهه في الشارع ويحاول التنفس بينما يجثم شرطي أبيض على رقبته.

وانتقد رئيس البلدية، البالغ من العمر 38 عاما على الفور الاستخدام المفرط للقوة، في اعتقال فلويد.

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ووفقا لرواية تلفزيون (دبليو.سي.سي.أو) في منيابوليس، فقد توجه حشد من المتظاهرين إلى منزل فراي ودعوه إلى الخروج لمخاطبتهم.

وقالت المحطة التلفزيونية، إنه عندما شوهد فراي فيما بعد وسط الحشد، سأله أحد قادة الاحتجاج عما إذا كان سيتعهد بإلغاء تمويل الشرطة.

وغطت أصوات أخرى على رد فراي، لكن المقطع المصور نقل موجة الاستهزاء والاستهجان من قبل المتظاهرين الغاضبين بينما كان فراي يسير مبتعدا عن المنطقة.