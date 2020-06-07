تحذير بريطاني صادم: مئات الأرواح راحت ضحية التقاعس فى مواجهة كورونا

يبدو أن بريطانيا التي تعد واحدة من أكثر الدول تضررًا بكوفيد 19، دفعت ثمن تأخر فرض إجراءات العزل العام الذي بدأته في نهاية مارس الماضي، بعد أن حصد الوباء 300 ألف شخص بالبلاد حينذاك، حيث كشف جون إدموندز وهو أحد المستشارين العلميين للحكومة البريطانية، الأحد، إن الكثير من الأرواح راحت ضحية تقاعس السلطات عن فرض الإجراءات الاحترازية على مستوى البلاد لمكافحة انتشار فيروس كورونا في وقت مبكر، حسبما ذكر موقع العربية.

ويقول منتقدون من بينهم متخصصون

في المجال الطبي وعلماء ونواب إن الحكومة أفسدت استجابتها للتفشي بسبب بطئها الشديد في فرض إجراءات ضرورية مثل العزل العام وحماية المسنين في دور الرعاية، في حين يشير إحصاء لرويترز، وفقًا لمصادر رسمية، أن مجمل وفيات المملكة المتحدة تخطى حاجز 50 ألفًا.

وعلى الرغم من تحفظات بعض مستشاريها العلميين، تخفف الحكومة الآن إجراءات العزل العام على مستوى البلاد والذي تسبب

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في توقف أغلب الأنشطة الاقتصادية منذ 23 مارس.

ولدى سؤاله خلال مقابلة مع تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عما يأسف عليه بشأن مكافحة التفشي، قال جون إدموندز وهو عضو في فريق المستشارين العلميين للحكومة في حالات الطوارئ "كان يجب علينا أن نفرض إجراءات العزل العام في وقت مبكر أكثر".

كما تابع قائلًا "البيانات التي كنا نتعامل معها في أوائل مارس ووعينا بالموقف كان متواضعا جدا وبالتالي أعتقد أنه كان من الصعوبة البالغة أن نصدر الأمر في تلك المرحلة لكن كنت أتمنى لو فعلنا... أعتقد أن عدم فعل ذلك كبدنا خسارة العديد من الأرواح".