كندا: ارتفاع إجمالي وفيات كورونا بأقل من 1%

أعلنت الوكالة العامة للصحة في كندا، أن العدد الإجمالي للكنديين الذين توفوا بسبب فيروس كورونا، ارتفع بنسبة 0.9% إلى 7773 حالة من 7703 أمس السبت، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأضافت الوكالة، في بيان لها

اليوم الأحد، أنه "تم تسجيل 70 حالة وفاة في البلاد".

وتابعت: "تم تسجيل 722 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 95057

Advertisements

من 94335 حالة إصابة أمس السبت".

وأشارت إلى أن جميع مقاطعات كندا العشر بدأت بإعادة فتح اقتصاداتها وتخفيف القيود على التجمعات.

وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو الجمعة الماضي، أن "الحكومة الفدرالية الكندية سترصد 14 مليار دولار إضافية للمقاطعات والأقاليم، من أجل اتخاذ تدابير مواجهة فيروس كورونا".