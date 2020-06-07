فرنسا: نرفض العنف ضد المتظاهرين والصحفيين في الولايات المتحدة وغيرها

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن استخدام العنف ضد المتظاهرين والإعلاميين في الولايات المتحدة، أو أي دولة أخرى، "أمر غير مقبول"، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال لودريان، تعليقًا على احتجاجات الولايات المتحدة في حديث لصحيفة "Telegramme" نشر اليوم الأحد: "الحركة الاحتجاجية التي تهز أمريكا تذكرنا بأنأنظمتنا الديمقراطية لم تنه المعركة من أجل العدالة والمساواة".
وأضاف أن مقتل المواطن الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد على أيدي شرطة مدينة مينيابوليس، "صدم بشكل عميق الأمريكيين وكل الأشخاص في العالم الذين يعتبرون أنه لا مكان للأعمالالعنصرية في مجتمعاتنا".
وأشار إلى أن إجراءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجب أن يقيمها شعب الولايات المتحدة، وتابع: "أي أعمال عنف مرتكبة ضد المتظاهرين السلميين أو الإعلاميين غير مقبولة إن كان في الولايات المتحدة أو أي مكان آخر".
وتشهد العديد من المدن الأمريكية وبينها العاصمة واشنطن، احتجاجات واسعة ضد عنف قوات الأمن والعنصرية أشعلها مقتل فلويد، امتدت إلى دول أوروبية بينها فرنسا وبريطانيا وهولندا.
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