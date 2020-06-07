المرشح الرئاسي الديمقراطي بايدن يلتقي غدًا أسرة فلويد

يسافر المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن إلى ولاية هيوستن الأمريكية غدًا الإثنين للقاء أسرة المواطن الأمريكي جورج فلويد الذي قتل على يد الشرطة الأمريكية، حسبما أفادت وكالة سبوتنيك.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مساعدي بايدن أن الهدف من الزيارة هي تقدمة

التعازي لأسرة فلويد وتسجيل رسالة مصورة ليتم إذاعتها بقداس جنازة فلويد الذي سيقام في وقت لاحق من ذات اليوم في هيوستن.

ومن غير المتوقع أن يشارك بايدن في القداس تجنبا لتسبب الحرس المرافق له في

أي تشتيت للمعزين.

وأجج مقتل المواطن الأمريكي الأفريقي الأصل جورج فلويد، غضبا واسعا في عدة أماكن بالولايات المتحدة، حيث خرجت مظاهرات واحتجاجات عنيفة على إثر تداول فيديو خنقه من قبل رجل شرطة، كما اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومحتجين، وتم إحراق العديد من السيارات والمنشآت.

ويذكر أن فلويد توفي في المستشفى بعد إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة بطريقة قاسية في مدينة مينيابوليس