كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 08:41 مساءً - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يتصدى لمحاولات الميليشيات الهجوم على سرت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن القوات المسلحة الليبية تصدت لمحاولات الميليشيات والمرتزقة الهجوم على سرت.

وأوضح "المسماري"، خلال تصريحاته لفضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم الأحد، أن غارات جوية على رتل للميليشيات حاولت التقدم نحو قاعدة الجفرة.

وأشار إلى أن تركيا تواصل إرسال السلاح والمرتزقة إلى مصراته بإشراف عناصر من الاستخبارات التركية.

ونوه بأن جميع مبادرات وقف إطلاق النار التي قمنا بإعلانها استتغلتها تركيا والميليشيات لنقل السلاح والمرتزقة.

وتابع: " لست متفائلا بوقف إطلاق النار الذي سيدخل حيز التنفيذ غدا بعد التصريحات التركية وتنظيم الإخوان في ليبيا".

وأكد أن أردوغان هو من يوظف الإرهابيين لقتال الجيش الوطني في ليبيا، وفي حال عدم التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار سيتم الرد بشكل قوي.