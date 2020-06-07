كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 08:41 مساءً - انت الان تقراء خبر كندا تعلن ارتفاع إجمالي وفيات كورونا بأقل من 1% والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت الوكالة العامة للصحة في كندا، ارتفاع العدد الإجمالي للكنديين الذين توفوا بسبب فيروس كورونا، بنسبة 0.9% إلى 7773 حالة من 7703 أمس السبت.

وأضافت الوكالة، في بيان لها اليوم الأحد، أنه "تم تسجيل 70 حالة وفاة في البلاد". وتابعت: "تم تسجيل 722 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 95057 من 94335 حالة إصابة أمس السبت". وأشارت إلى أن جميع مقاطعات كندا العشر بدأت بإعادة فتح اقتصاداتها وتخفيف القيود على التجمعات. وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو الجمعة الماضي، أن "الحكومة الفدرالية الكندية سترصد 14 مليار دولار إضافية للمقاطعات والأقاليم، من أجل اتخاذ تدابير مواجهة فيروس كورونا".