السفارة الأمريكية في ليبيا ترحب بالدعوات لوقف إطلاق النار

رحبت السفارة الأمريكية في ليبيا، بالدعوات المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا.

ودعت السفارة الأمريكية، في بيان لها، مساء اليوم الأحد، إلى مشاركة جميع الأطراف الليبية في محادثات 5 + 5 وتنفيذ الاحترام الصارم لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

وحثت البعثة الأممية في ليبيا، الأحد، جميع الأطراف على الشروع سريعًا، وبصورة بناءة، في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في البلاد.

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وقالت البعثة، في بيان لها، إنه "لكي تُستأنف المحادثات بنية صادقة، لا بد من إسكات صوت السلاح معربة عن تقديرها للنداءات التي وجهتها الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية في الأيام الأخيرة إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في ليبيا."