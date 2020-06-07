كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 08:41 مساءً - انت الان تقراء خبر غير جوازك..7 دول تعطيك جنسيتها بدون إقامة وفي عدة شهور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتسائل الكثير من سكان العالم عن الحصول على جنسية أخرى بجوار جنسيته الأصلية وخاصة في الدول التي تشهد إضطرابات وتوجد دول يمكن أن تحصل على جنسيتها في عدة أشهر دون الحاجة للإقامة فيها.

1-أنتيجو وبارابودا

أ-يصنف جوازها في المرتبة الـ31 في العالم

ب-جوازها وجنسيتها غير قابلين للإلغاء

ج-يحق لحامل جنسيتها أن يدخل إلى 131 دولة دون تأشيرة منهم المملكة المتحدة والإتحاد الأوروبي وكندا

2-مالطا

أ-تستغرق مدة الحصول على الجنسية 12 شهر

ب-يشترط الإقامة الدائمة 3 أشهر

ج-تسمح لك بالزيارة والعمل في دول الإتحاد الأوروبي

3-قبرص

ا-تجذب العديد من المستثمرين لسهولة الحصول على الجنسية

ب-تستغرق ما بين 3-6 شهور

4-غرينادا

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أ-لا تفرض ضريبة على الدخل

ب-إجراءات الجواز من 4-6 شهور

ج-توفير الدخول إلى 117 دولة منها أمريكا والإتحاد الأوروبي

5-دومينيكا

أ-نظام الجنسية مفتوح أمام جميع الجنسيات

ب-إجراءات الحصول على الجنسية لا تزيد عن 4 أشهر

ج-الجواز يوفر لك حرية السفر حول العالم

6-سانت لوسيا

أ-تشترط الحوصل على الجنسية مقابل الإستثمار

ب-لا تزيد الإجراءات من 3-6 شهور

7-سانت كيتس ونيفيس

أ-لا تعتبر الإقامة أو السفر شرط للجنسية

ب-إجراءات الجواز من 3-4 شهور

ج-لا توجد بها ضريبة على الدخل

ء-يمكنك دخول المملكة المتحدة أو الإتحاد الأوروبي بدون تأشيرة

