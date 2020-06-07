كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 08:41 مساءً - انت الان تقراء خبر غير جوازك..7 دول تعطيك جنسيتها بدون إقامة وفي عدة شهور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
1-أنتيجو وبارابودا
أ-يصنف جوازها في المرتبة الـ31 في العالم
ب-جوازها وجنسيتها غير قابلين للإلغاء
ج-يحق لحامل جنسيتها أن يدخل إلى 131 دولة دون تأشيرة منهم المملكة المتحدة والإتحاد الأوروبي وكندا
2-مالطا
أ-تستغرق مدة الحصول على الجنسية 12 شهر
ب-يشترط الإقامة الدائمة 3 أشهر
ج-تسمح لك بالزيارة والعمل في دول الإتحاد الأوروبي
3-قبرص
ا-تجذب العديد من المستثمرين لسهولة الحصول على الجنسية
ب-تستغرق ما بين 3-6 شهور
4-غرينادا
أ-لا تفرض ضريبة على الدخل
ب-إجراءات الجواز من 4-6 شهور
ج-توفير الدخول إلى 117 دولة منها أمريكا والإتحاد الأوروبي
5-دومينيكا
أ-نظام الجنسية مفتوح أمام جميع الجنسيات
ب-إجراءات الحصول على الجنسية لا تزيد عن 4 أشهر
ج-الجواز يوفر لك حرية السفر حول العالم
6-سانت لوسيا
أ-تشترط الحوصل على الجنسية مقابل الإستثمار
ب-لا تزيد الإجراءات من 3-6 شهور
7-سانت كيتس ونيفيس
أ-لا تعتبر الإقامة أو السفر شرط للجنسية
ب-إجراءات الجواز من 3-4 شهور
ج-لا توجد بها ضريبة على الدخل
ء-يمكنك دخول المملكة المتحدة أو الإتحاد الأوروبي بدون تأشيرة