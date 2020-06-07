إعلام عون يهاجم الإعلامية ديما صادق.. تعدٍ لا نقد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هاجمت قناة "أو تي في" اللبنانية التابعة للتيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية ميشال عون، الإعلاميّة اللبنانية، ديما صادق، من خلال برنامج قدموا فيه استهزاء من صادق وأفراد عائلتها، ونشاطها الإعلامي والذي على ما يبدو هو ما يزعجهم.

ويأتي هذا الهجوم بعد أن نشرت صادق، مقالًا كتبه الباحث قاسم يوسف، يسلّط الضوء فيه على مذكرات، إيلي الفرزلي، والتي عبّرت صادق عن رأيها فيما ورد من المذكرات التي يسردها الفرزلي من خلال حسابها في موقع "تويتر".

وقالت صادق من خلال تغريدة أخرى إني "عرضت وقائع لم يستطع أحد نفيها. هكذا رد إعلام الرئيس: تطرقوا إلى حالة ابنتي. تطرقوا إلى مرض أمي. لمّحوا صراحة بأني أقوم بنشاطات غير أخلاقية. اترك لكم التعليق. لم أفكر يومًا بالقضاء تقديسًا مني لحرّية التعبير ولكن حرفا واحدا يسيء إلى ابنتي كفيل أن أتراجع عن هذا المبدأ. نلتقي في القضاء".

وأثار هذا الهجوم على الإعلاميّة اللبنانيّة، تضامنًا واسعًا معها، من خلال منصات التواصل الاجتماعي، وقال أدمون ساسين إن "ياسمينا أجمل ما في #ديما_صادق. إنسانها وروحها أرفع من الجدل السياسي والرد على مواقف وانتقادات. ميزتها أجمل وأعظم من واقعنا المريض. أبعدوا الملائكة عن السياسة".

وقالت الصحافية اللبنانيّة ليال حداد، من خلال تغريدة على حسابها في "تويتر"، إنه "في ‘إعلامي‘ لبناني الصبح بيتقيأ قلة أخلاق على الهواء، وبالليل بيعمل برنامج عن المسيح والقديسين".

Advertisements

وكتبت الصحافية اللبنانية ديانا مقلد، من خلال موقع "تويتر"، أن "يا إما الرئيس عون شاهد هذا المستوى وقبل به وتلك مصيبة لا نستغربها، وإما أن يكون لا يدري فالمصيبة أعظم. إعلام رئيس لبنان لا يعرف أو ربما لا يرغب في التمييز بين ما هو هجوم لاذع وما بين تلميحات ذكورية رخيصة والنيل من مرض طفلة أو سيدة متقدمة في السن. إعلام وعهد ساقط".

وشارك الإعلامي اللبناني هشام حداد، رأيه من خلال تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر"، قال فيها إنه "أول شي كان الهبل بضحك بس هيدا الهبل اللي بيكب سمه عبنت صغيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة هيدا يتطلب مواجهة أخلاقية".

وكانت قد مثلت ديما في وقت لاحق من شهر أيار/ مايو، مثلت الإعلاميّة اللبنانيّة، للتحقيق على يد المباحث الجنائية في بلادها، بعد أن تمّ استدعاؤها للتحقيق في المباحث الجنائية، واتضح أن سبب الاستدعاء هو دعوى مقدّمة بحقّها من قبل حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة.

وكشفت صادق حينها من خلال تغريدة عبر موقع "تويتر" بحسابها الشخصيّ، عن التّهم الموجهة لها في التحقيق الجاري معها حتى اللحظة، وقالت إنها متهمة بثلاثة اتهامات؛ العمل على النيل من مكانة الدولة المالية؛ تحريض الطبقة الفقيرة على حاكم مصرف لبنان؛ الإساءة إلى سمعة القطاع المصرفي في لبنان.