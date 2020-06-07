اعتقال فلسطيني بزعم قتل جندي احتلال في يعبد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقل الاحتلال شابا فلسطينيًا بزعم الاشتباه بضلوعه في قتل جندي إسرائيلي خلال عملية اقتحام لبلدة يعبد قضاء جنين شمال الضفة الغربية، في أيار/ مايو الماضي.

وجاء إعلان الاحتلال عن عملية الاعتقال، بعد سماح الرقابة العسكرية بالنشر، مساء اليوم، الأحد، والمعتقل هو نظمي أبو بكر (49 عاما)، من سكان يعبد.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان صدر عنه أن عملية الاعتقال تمت "خلال حملة اعتقالات واسعة في منطقة جنين مباشرة بعد الحادث".

وقال جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، إن أبو بكر يقطن في البيت الذي ألقي من سطحه الحجر على رأس الجندي وأدى إلى مقتله.

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وأشارت التقارير إلى أن عملية الاعتقال تمت بعد ساعات على مقتل جندي الاحتلال، علما بأن قوات الاحتلال كانت قد شنت حملة اعتقالات واسعة خلال اقتحامات متكررة نفتها لبلدة يعبد التي حوصرت بعد العملية وتعرض أهلها للتنكيل.

وهلل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عملية الاعتقال، وقال في بيان مقتضب صدر عنه: "أشيد بالجيش وبالشاباك وبالأجهزة الأمنية على ضوء إلقاء القبض على قاتل الرقيب أول عميت بن يغئال".

وأعلن نتنياهو أنه أوعز "بهدم منزل" أبو بكر، وأضاف "يدينا ستطال كل من يحاول أن يمس بنا نلقي القبض عليه، عاجلا أم آجلا".

وكان جيش الاحتلال قد أعلن يوم الثلاثاء، 12 أيار/ مايو الماضي، أن قوة عسكرية تعرضت للرشق بالحجارة خلال نشاط عملياتي وحملة اعتقالات في بلدة يعبد، الأمر الذي أدى إلى إصابة أحد الجنود بجروح بالغة الخطورة في الرأس توفي على إثرها لاحقا في المستشفى.