الصحة الإسرائيلية: تسجيل حالتي وفاة و94 إصابة جديدة بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الأحد، عن تسجيل حالتي وفاة و94 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة الإجمالية في البلاد إلى 17863 إصابة من بينهم 298 حالة وفاة.

وأظهرت الحصيلة المسائية الصادرة عن وزارة الصحة حول مٌستجدات كورونا، أن عدد الإصابات النشطة ارتفع إلى 2474، في زيادة بلغت 67 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وعن حالة المرضى، بيّنت المعطيات الرسمية أن الحالة الصحية لـ39 مصابا وصفت بالمتوسطة، في حين انخفض عدد الحالات الخطيرة إلى 27، تم وصل 23 منهم بجهاز التنفس الاصطناعي.

ووفقًا للبيانات الرسمية، ارتفع عدد الحالات الخطيرة التي تحتاج لتنفس اصطناعي بنسبة 9.5%، كما أن عدد الوفيات من جراء "كوفيد 19" ارتفع إلى 298 بعد تسجيل حالتي وفاة جديدة، في زيادة بلغت 0.7%.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للمتعافين من الفيروس بعد تسجيل 26 حالة شفاء جديدة، وبلغ عدد المتعافين 15091، في ارتفاع طفيف بلغ 0.2%، وفقًا للمعطيات الرسمية.

وأشارت الوزارة إلى أن 109 مرضى من بينهم الحالات المتوسطة والخطيرة يتلقون العلاج بالمستشفيات، فيما يتلقى 2365 مريضًا، العلاج في المنازل والفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

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وأوضحت الوزارة أن عدد الفحوصات التي أجريت أمس، السبت، للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا، بلغت 11441 فحصا، فيما بلغ حتى الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم، 8812 فحصا.

وعلى صلة، ذكر مدير معهد الأبحاث في صندوق المرضى العام وعضو طاقم مواجهة فيروس كورونا المستجد في وزارة الصحة الإسرائيلية، البروفيسور ران بليتسر، للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم، الأحد، إنه "لا توجد موجة ثانية لكورونا، ولا ينبغي إغلاق جميع المدارس".

وأضاف بليتسر أن الارتفاع بانتشار الفيروس، الأسبوع الماضي، كان متوقعا "ولكن ينبغي التساؤل إذا كان غير مسيطر عليه، وكيف يمكن إنشاء روتين جديد بوجود عدد مستقر من المرضى".

وحذر بليتسر من أن استئناف الرحلات الجوية إلى البلاد هو "خطر أكيد"، مضيفا أنه "إذا تعين الاختيار بين استمرار المرافق الاقتصادية وبين قدوم أعداد كبيرة من خارج البلاد، الذين قد يسببون حالة انعدام سيطرة، فإنه يجب في ذلك جيدا".

كذلك قال نائب وزير الصحة، يوءاف كيش، للإذاعة نفسها إنه "من السابق لأوانه القول إننا أمام انتشار جديد للفيروس. وبالإمكان إنشاء روتين كورونا، يسمح باستمرار الحياة بدون عائق تقريبا".

إلا أن رئيسة خدمات الصحة العامة في وزارة الصحة، البروفيسورة سيغال سادتسكي، عبرت عن قلقها من ارتفاع الإصابات بالفيروس، الأسبوع الماضي، واعتبرت "أننا في وضع تزرع فيه بذور خطيرة جدا".

وحول افتتاح السنة الدراسية المقبلة، قال كيش إنه "ينبغي التوصل إلى طرق وحلول، مثل وضع حاجب بين الطلاب". وأعلنت وزارة التربية والتعليم، الأسبوع الماضي، أنها تشجع على الانتقال إلى التعليم عن البعد في المدارس الإعدادية والثانوية في جميع المدارس، ودمجه بأسلوب التعليم العادي.