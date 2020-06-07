إعفاءات جمركية وتمديد فترة الأهلية للحصول على مخصصات البطالة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير ماليته، يسرائيل كاتس، مساء اليوم الأحد، عن إلغاء تعريفات جمركية وضريبة المبيعات على سلة منتوجات، تصل قيمتها إلى 1.45 مليار شيكل في السنة، بالإضافة إلى تمديد فترة الأهلية المطلوبة للحصول على مخصصات البطالة مدة 35 يومًا.

وجاء القرار بناء على توصية مختصين في وزارة المالية، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية، في محاولة لخفض الأسعار. وقال نتنياهو في بيان مصور مشترك مع كاتس: "بعد خوض مناقشات، اتفقنا أنا ووزير المالية على قرارين للتسهيل على الجمهور في هذه المرحلة".

وأضاف نتنياهو: "أولا، قررنا تمديد فترة الأهلية للحصول على مخصصات البطالة، ثانيًا: تخفيف التعريفات الجمركية على مجموعة من المنتجات. والهدف هنا هو إنعاش الاقتصاد".

وأوضح نتنياهو أن الإعفاءات الجمركية تتضمن شحنات الهواتف المحمولة والملابس والأحذية، والأدوات الإلكترونية، والشاشات والتلفزيونات، ومكبرات الصوت، وأدوات الكهرباء المنزلية، بالإضافة إلى لعب الأطفال والألعاب ومستحضرات التجميل.

وبموجب القرار الجديد، فإنه تم الاتفاق على تمديد فترة الأهلية للحصول على مخصصات البطالة وفقًا للوائح الحالية لمدة 35 يومًا تقريبًا، بدءًا من 19 نيسان/ أبريل، بدلاً من 15 آذار/ مارس، وبالتالي، لن تشمل فترة البطالة الفترة التي تم خلالها فرض قيود على الأنشطة الاقتصادية لمواجهة كورونا.

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كما تم الاتفاق على إلغاء التعريفات الجمركية وضريبة المبيعات على مجموعة طويلة من المنتجات بما في ذلك الهواتف المحمولة (15%) والملابس (6%) والأحذية (12%) ومنتجات الأطفال (12%) والإلكترونيات (التلفزيونات والشاشات ومكبرات الصوت؛ 15-30%)، والأجهزة المنزلية (6-12%) والألعاب (12%) ومستحضرات التجميل (12%) عدسات لاصقة ومنتجات البصريات (12%).

وستصل قيمة التعاريف الجمركية وضرائب المبيعات التي سيتم إلغاؤها إلى 1.45 مليار شيكل سنويًا، وأشار موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، إلى أن الحديث يدور تخفيضات كان قد أقرها وزير المالية السابق، موشيه كاحلون، وأشار إلى أن نتنياهو أوعز بمواصلة مراقبة السوق للتأكد من أن المستهلكين سيستفيدون من هذه التخفيضات.

وفي هذا السياق، قال كاتس: "إلى الخطة الكبيرة التي وضعناها ونحاول من خلاله تحفيز عودة مليون عاطل عن العمل إلى السوق. حاولنا المصادقة على بعض القرارات التي من شأنها أن تسهل على الجمهور خلال هذه الفترة".

واعتبر كاتس أن القرار الأهم يتمثل بتمديد الأهلية للحصول على إعانات البطالة للشباب، لإعطاء كل شاب قيمة مخصصات شهر إضافي خلال الفترة التي تم خلالها تعطيل عمل الأنشطة الاقتصادية".