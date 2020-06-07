طهران: تبادل الأسرى لم يتم بموجب مباحثات مباشرة مع واشنطن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكدت إيران أن سويسرا تولت مهمة الوساطة بين طهران وواشنطن فيما يخص تبادل الأسرى بين الجانبين، شددت على تأكيد عدم إجراء أي مباحثات مباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، عباس موسوي، في تصريحات أدلى بها للتلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الأحد.

وذكر موسوي أن السلطات الأميركية سجنت بعض الإيرانيين، لانتهاكهم العقوبات المفروضة على طهران، واصفاً هذه الخطوة بـ"غير القانونية".

وأوضح أن طهران "لا تثق بالمسؤولين الأميركيين"، مؤكدًا عدم وجود مباحثات مباشرة بين إيران والولايات المتحدة فيما يخص تبادل الأسرى.

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وكان الموسوي، قد أعلن يوم الأربعاء الماضي، أن وزير خارجية بلاده، محمد جواد ظريف، بحث مع حاكم ولاية نيومكسيكو السابق، بيل ريتشاردسون، مسألة تبادل جميع الأسرى الأميركيين مع الأسرى الإيرانيين.

وأوضح موسوي في حديث لصحيفة "إيران" المحلية، أن ظريف و ريتشاردسون بحثا قبل بضعة أشهر مسألة تبادل جميع الأسرى. وأضاف أن ظريف رحب بالاستجابة للجهود الإنسانية المبذولة.

والأربعاء الماضي، أفرجت السلطات الأميركية، عن العالم الإيراني سيروس أصغري (59 عاما) الذي كان مسجونا بتهمة "سرقة أسرار تجارية" منذ عام 2016.

وعقب يوم من عودة أصغري إلى بلده، أفرجت السلطات الإيرانية بدورها عن الجندي الأميركي السابق مايكل وايت، الذي تم توقيفه في تموز/ يوليو 2018 في إيران.