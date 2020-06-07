خلال أسبوع: البلدات العربية تسجّل 92 إصابة جديدة بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجلت البلدات العربيّة في الأسبوع الأخير 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ يوم الأحد الماضي، ليرتفع عدد الإصابات إلى 1180 ومنهم 966 حالة شفاء، ما يعني أن الحالات النشطة الحاملة للفيروس تقف عند 214 حالة، وفقًا للهيئة العربيّة للطوارئ.

ويُذكر أنه من بين الإصابات الحديثة تتمركز غالبيتها في جنوبي البلاد، والتي بلغت 75 إصابة في النقب، ووصلت نسبة الارتفاع الملحوظ لعدد الإصابات في البلدات العربيّة إلى 8.5%، ويُشار إلى أن نسبة المصابين العرب من مجمل المصابين في البلاد قد ارتفعت إلى 6.7%.

وتجدر الإشارة بالارتفاع الحاد في منطقة النقب حيث سجلت 75 حالة جديدة في الأسبوع الأخير ليبلغ مجمل عدد الإصابات في حورة 179 إصابة بزيادة 23 حالة جديدة.

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وسجلت مدينة رهط 23 حالة ليبلغ مجمل عدد الإصابات في المدينة إلى 99 إصابة. كما وتم تسجيل 20 إصابة جديدة في عرعرة النقب ليصل العدد الإجمالي هناك إلى 44 حالة.

وفي المقابل بلغ مجمل المتعافين العرب 966، بحيث سجلت زيادة بـ42 حالة تعاف جديد خلال الأسبوع الأخير ولترتفع نسبة المتعافين من مجمل المصابين العرب إلى 82% ليتبقى 214 حالة نشطة.

وارتفع عدد الفحوصات في البلدات العربية إلى 71306، ويذكر أن نسبة الفحوصات التي أجريت في المجتمع العربي من مجمل الفحوصات في البلاد، انخفضت إلى 11%.