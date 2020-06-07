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مقتل طفل وإصابة آخر في الحديدة بانفجار لغم حوثي

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 7 يونيو 2020

قُتل طفل في الحادي عشر من عمره وأصيب طفل في التاسعة، بانفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، في مناطق رعي بقرية الفلاح بالحديدة.

 

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وذكرت مصادر محلية، أن انفجار اللغم حدث في منطقة رعي أغنام، بينما كان الطفلان يتواجدان فيها أثناء رعيهما أغنامهما عند الرابعة والنصف عصر الأحد 7 يونيو 2020.

 

وقال مصدر محلي، إن الانفجار خلف نفوق عدد من الدواب، علاوة على مقتل طفل في الحادي عشر من عمره وإصابة شقيقه بشظايا في أجزاء متفرقة من جسمه نقل بعدها إلى مستشفى زبيد ومن ثم إلى مدينة الحديدة

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