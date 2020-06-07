تجارب على 100 لقاح.. 400 ألف وفاة و7 ملايين مصاب بكورونا عالمياً

الأحد 7 يونيو 2020

بلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا، اليوم الأحد، 400 ألف حالة.. بينما اقتربت إصابات كورونا في آخر إحصاء لها من 7 ملايين على مستوى العالم.



هذا في الوقت الذي تتسابق فيه دول وشركات كبرى من أجل التوصل إلى لقاح أو علاج رسمي يوقف تفشي الوباء الذي اجتاح العالم.

وأظهر إحصاء لوكالة "رويترز" مساء السبت أن عدد المصابين بالفيروس التاجي في أنحاء العالم اقترب من سبعة ملايين شخص مع زيادة عدد الحالات في البرازيل والهند.

ويوجد حوالى 30% من الإصابات أو مليوني حالة داخل الولايات المتحدة، فيما سجلت أميركا اللاتينية ثاني أعلى حصيلة بما يزيد على 15% من حالات الإصابة.

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وسجلت الولايات المتحدة زهاء ربع عدد الوفيات، لكن الضحايا في أميركا الجنوبية يزدادون بوتيرة سريعة.

ويوازي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في خمسة أشهر فقط عدد الوفيات السنوية بسبب الملاريا، وهو أحد أشد الأمراض المعدية فتكاً في العالم.

يأتي هذا في وقت تستمر الجهود الدولية من أجل الوصول إلى لقاح، مع توقع عدد من الأطباء أن يبصر أول لقاح رسمي النور مطلع السنة المقبلة في أحسن تقدير.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت أعلنت منتصف الشهر الماضي أن أكثر من 100 لقاح قيد التجارب.

وقال مدير الطوارئ الصحية الإقليمي بالمنظمة العالمية، ريتشارد برنان إن "هناك اختبارا لــ4 أدوية حديثة تمكننا من علاج كوفيد 19 المستجد"، مشيراً إلى العمل على تطوير 100 لقاح، بينهم 8 دخلت مرحلة التجارب السريرية