شكرا لقرائتكم خبر عن الأمل يقترب.. بدء تصنيع لقاح مُحتمل لفيروس «كورونا» على نطاق واسع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت شركة الأدوية «أسترا زينيكا» البريطانية عن بدء تصنيع اللقاح المُحتمل لفيروس كورونا «AZD1222»، أمس الأول الجمعة، والذي طوره علماء جامعة أوكسفورد البريطانية، بعد ثبات فعاليته ضد الفيروس.

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توصلت الشركة إلى شراكة مع «تحالف ابتكارات التأهب الوبائي» و«التحالف العالمي للقاحات والتحصين» ووقعت اتفاقية تُقدر بـ 750 مليون دولار لدعم إنتاج وتوزيع 300 مليون جرعة من اللقاح المُحتمل، على أن تبدأ الشركة بتوزيع الجرعات بحلول سبتمبر المقبل.

أيضاً وقَّعت الشركة اتفاقية مع «معهد سيروم الهندي» لتوصيل مليار جرعة من اللقاح للدول ذات الدخل المحدود والمتوسط ، كما تدعم الشركة بناء خطوط إنتاج في دول مختلفة حول العالم لضمان وصول اللقاح إلى جميع شعوب العالم.

يذكر أن جامعة أوكسفورد أعلنت مؤخراً عن بدء المرحلة السريرية الثانية والثالثة من التجارب على اللقاح المُحتمل مع 10 آلاف متطوع، وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن فريق علماء أكسفورد واثقون من نجاح اللقاح بنسبة 80%.