شكرا لقرائتكم خبر عن " التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعاً طارئاً بشأن تهديدات ضم أراضي فلسطينية والان نبدء بالتفاصيل
ويرأس الاجتماع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، رئيس اللجنة التنفيذية، بحضور أصحاب المعالي وزراء الخارجية أعضاء اللجنة والدول الأعضاء، ومعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين.
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