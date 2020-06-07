شكرا لقرائتكم خبر عن 1268 إصابة جديدة بكورونا في العراق والان نبدء بالتفاصيل

أعلن العراق تسجيل 1268 إصابة جديدة بفيروس " كورونا " المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي أعلى حصيلة يومية تسجل في البلاد، ما يرفع عدد الإصابات الكلي منذ تفشي الوباء حتى اليوم إلى 12366 إصابة مؤكدة. وأفادت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 28 حالة وفاة جديدة, مما رفع عدد الوفيات الكلي إلى 346 حالة, فيما تم تسجيل 282 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 5186 حالة، مشيرة إلى ان عدد المصابين في المستشفيات حتى الآن 6834 , منهم 69 يقيمون في غرف العناية المركزة.

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