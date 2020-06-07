كوريا الجنوبية تقول إنها تلتزم باتفاقياتها مع «الشمالية»

سيئول ـ د.ب.أ: ذكرت كوريا الجنوبية أنها ستلتزم باتفاقياتها مع كوريا الشمالية، بعد أن هددت بيونج يانج بقطع علاقاتها معها، بسبب تعامل سيئول مع منشورات دعائية مناهضة لبيونج يانج عبر الحدود، طبقا لما ذكرته شبكة “كيه.بي.إس.وورلد” الإذاعية الجنوبية.

وذكرت وزارة الوحدة في سيئول أن الموقف الأساسي للحكومة هو أنها ستلتزم وتنفذ الاتفاقيات بين الكوريتين، التي تم التوصل إليها بين زعيمي الكوريتين، من بين ذلك إعلان “بانمونجوم” عام 2018.

ويمثل ذلك أول رد رسمي من جانب سيئول على بيان أخير صادر عن إدارة الجبهة الموحدة الكورية الشمالية، فيما يتعلق بحملة المنشورات.

وذكرت الإدارة الجمعة في بيان صادر عن أحد المتحدثين أن كيم يو جونج، التي تشرف على العلاقات المتعلقة بكوريا الجنوبية أمرت مسؤولين بدراسة تنفيذ سلسلة من الإجراءات، كانت قد هددت بها في وقت سابق إذا لم توقف سيئول المعارضين الكوريين الشماليين من إرسال المنشورات.

وهددت الإدارة أيضا بإلغاء مكتب الاتصال بين الكوريتين الواقع في منطقة “جاي سيونج” الصناعية الكورية الشمالية، التي تقول إنها “تجلس مكتوفة الأيدي بدون عمل”. وأضافت الإدارة أنها ستتخذ سلسلة الإجراءات التي ألمحت لها سابقا.