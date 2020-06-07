ألمانيا تقترح تحالفا مماثلا للناتو لإدارة الأزمات الصحية

دوسلدورف (ألمانيا) ـ د.ب.أ: اقترح وزير الصحة الألماني ينس شبان تشكيل تحالف أوروبي بهدف تحقيق الدعم المتبادل في حالة انتشار الأوبئة وأية أزمات صحية أخرى.

وقال شبان لصحيفة “راينيشه بوست” الألمانية في عددها الصادر أمس إن التحالف الجديد يمكن أن يكون نوعا من “ناتو للصحة”، وأوضح أن هناك حاجة لهياكل مشتركة يمكنها الوصول إلى خبراء وأطباء ومصادر من أجل تحقيق القدرة على التصرف سريعا عند انتشار فيروس في دولة عضو بهذا التحالف.

وأضاف أنه لن يكون هناك اضطرار حينئذ لإنشاء 27 احتياطيا وطنيا من الأقنعة الطبية (الكمامات)، ولكن سيكفي تشكيل احتياطي واحد أوروبي.

يذكر أن المفوضية الأوروبية أعلنت بالفعل في مارس الماضي بناء مثل هذا الاحتياطي الاستراتيجي لجميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، في ظل ندرة وتكلفة الملابس الواقية والأقنعة الطبية في أزمة كورونا.

وأضاف شبان أنه يود أيضا توسيع نطاق المركز الأوروبي للوقاية والسيطرة على الأمراض ليصير مثل معهد “روبرت كوخ” الألماني، وأوضح أنه سيتم مناقشة “كل ذلك” في إطار رئاسة ألمانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي، التي ستبدأ في يوليو القادم.

وبشكل أساسي دعا شبان: “يجب أن نثق في أنفسنا بشكل أكبر وأن نكون أكثر جرأة، لا سيما في ظل وضع عالمي ثنائي القطب يتم تحديده من قبل الصين والولايات المتحدة الأميركية”.

وأضاف أن الأمر يتعلق بأن تحدد أوروبا هويتها بصفتها مجتمع حماية وابتكار لعشرينيات القرن الحالي، وأكد أيضا أهمية المعيار السليم من العولمة، وقال: “فيما يتعلق بالكمامات والمستلزمات الطبية، كان يجب ألا نكون معتمدين بهذا الشكل على السوق العالمية”.