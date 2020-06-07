اطلق النار فرحاً فقتل ابنه 'العريس'.. فاجعة تهز الحويجة

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن اطلاق نار حدث مساء اليوم، اثناء حفل زفاف في قضاء الحويجة، جنوب محافظة كركوك، اسفر عن مقتل العريس وجرح مجموعة اطفال.

واوضح المصدر، أن مطلق النار عن طريق الخطأ هو والد العريس، مشيرا الى نقل جثة القتيل الى دائرة الطب العدلي والاطفال الى المستشفى، فيما اقتيد مطلق النار للتحقيق

