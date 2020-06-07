أفاد مصدر امني في محافظة كركوك، اليوم الاحد، بمقتل شخص اثناء حفل زفافه واصابة طفل إثر إطلاق رصاص خلال حفل جنوب المحافظة.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن اطلاق نار حدث مساء اليوم، اثناء حفل زفاف في قضاء الحويجة، جنوب محافظة كركوك، اسفر عن مقتل العريس وجرح مجموعة اطفال.
واوضح المصدر، أن مطلق النار عن طريق الخطأ هو والد العريس، مشيرا الى نقل جثة القتيل الى دائرة الطب العدلي والاطفال الى المستشفى، فيما اقتيد مطلق النار للتحقيق
واوضح المصدر، أن مطلق النار عن طريق الخطأ هو والد العريس، مشيرا الى نقل جثة القتيل الى دائرة الطب العدلي والاطفال الى المستشفى، فيما اقتيد مطلق النار للتحقيق
كانت هذه تفاصيل خبر اطلق النار فرحاً فقتل ابنه 'العريس'.. فاجعة تهز الحويجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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