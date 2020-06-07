الدحيل: عودة ميمي لم تحسم حتى اللحظة

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2020-06-07 | 19:05
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أعلن نادي الدحيل القطري، الاحد، ان عودة لاعب الفريق والمنتخب الوطني العراقي لكرة القدم مهند علي "ميمي"، لم تحسم حتى اللحظة.
وقال المنسق الإعلامي للنادي محمد بشير السليطي في حديث للسومرية نيوز، إن "مستقبل مهند علي لم يحسم حتى اللحظة ولم يتم حسم الامر رسمياً في مسالة عودته الى النادي".
وأضاف “إدارة النادي ستنتظر حتى نهاية الموسم الحالي، بعدها سيتم الاتصال بنادي بورتيمونينسي لمعرفة موقفه من مهند علي ليتم تحديد مصير اللاعب".
تجدر الإشارة الى ان بورتيمونينسي تعاقد مع ميمي على سبيل الإعارة مع احقية الشراء، حيث ينتهي عقد اللاعب مه نهاية الموسم الحالي.
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