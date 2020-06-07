الأذان يرفع من جديد في عدد من مساجد بغداد المغلقة منذ سنوات

اعلن الوقف السني، اليوم الاحد، أن "الأذان" رفع من جديد في عدد من مساجد بغداد المغلقة منذ سنوات.

وقال في بيان، تلقت الخليج 365، نسخة منه، "في اطار حملة غير مسبوقة لإعادة وتأهيل المساجد المغلقة لديوان الوقف السني بسبب الاحداث الامنية المؤسفة التي مرت بهل قبل اكثر من عشر سنوات ووفق منهج تعزيز المصالحة المجتمعية والسلم الاهلي، ادى رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش صلاة العصر مفتتحا من خلالها جامع السور في منطقة بغداد الجديدة ومعيدا رفع الاذان في هذا الجامع وقد حضر افتتاح الجامع عدد من المديرين العامين في الديوان وجمع من الكادر الديني في هذا الجامع ووجهاء المنطقة" .



واعرب رئيس الديوان في كلمة له فيها عن شكره وتقديره للقوات الامنية وتعاون اهالي المنطقة في الحفاظ على قدسية هذا الجامع وملحقاته، مؤكدا اننا ماضون اليوم قدما في تعزيز وحدتنا الوطنية العراقية الاصيلة والتأكيد على اننا شعب عراقي واحد بجميع مكوناته واطيافه في السراء والضراء ومهما اختلفت الظروف وتباينت الاحوال.