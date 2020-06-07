مستشار رئيس الوزراء: لا علاقة لي بتمويل الأندية الرياضية.. لست وزيراً للمالية

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2020-06-07 | 18:42
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كشف مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، حقيقة التسريبات التي نسبت اليه بشأن تمويل اندية الدوري العراقي الممتاز، مؤكداً انه لا علاقة له بهذا الامر وهو ليس وزيراً للمالية.
وقال صالح في حديث للسومرية نيوز، "فوجئت من الاخبار المزيفة التي نسبت الي يوم امس، اود ان أوضح بانني لا اعمل في وزارة المالية ولا اعرف ما هو مخصص للأندية ومن يقوم بتمويلها".
وأضاف "الخبر المزيف هيج كل قطاعات العراق ضدي شخصياً، لست وزيراً للمالية ولا من يقرر التمويل من عدمه، انا متقاعد اعمل بعقد استشاري في رئاسة الوزراء".
تجدر الإشارة الى ان اغلب الأندية العراقية تعاني من ازمة اقتصادية بسبب الوضع العام في البلاد من محاربة جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط.
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