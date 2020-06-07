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عمليات بغداد تلغي جميع الاستثناءات من حظر التجول

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أعلنت قيادة عمليات بغداد، الأحد، عن إلغاء جميع الاستثناءات من حظر التجول.
وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم إلغاء جميع الاستثناءات من حظر التجوال من السادسة مساءً إلى الخامسة فجراً ما عدا سيارات الإسعاف".

وأفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بتوقف حركة العجلات بصورة تامة في سيطرات بغداد، مؤكداً أن ذلك جاء بعد توجيهات بإغلاق السيطرات.


وكان مراسل الخليج 365 قد أفاد في وقت سابق من، اليوم الاحد، بان السيطرة الامنية قرب جسر الطابقين منعت مرور الصحفيين رغم استثنائهم من قرار حظر التجوال.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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