عمليات بغداد تلغي جميع الاستثناءات من حظر التجول

وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم إلغاء جميع الاستثناءات من حظر التجوال من السادسة مساءً إلى الخامسة فجراً ما عدا سيارات الإسعاف".

وأفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بتوقف حركة العجلات بصورة تامة في سيطرات بغداد، مؤكداً أن ذلك جاء بعد توجيهات بإغلاق السيطرات.



وكان مراسل الخليج 365 قد أفاد في وقت سابق من، اليوم الاحد، بان السيطرة الامنية قرب جسر الطابقين منعت مرور الصحفيين رغم استثنائهم من قرار حظر التجوال.