توقف تام لحركة العجلات في سيطرات بغداد بعد توجيهات باغلاقها

أفاد مصدر أمني، الأحد، بتوقف حركة العجلات بصورة تامة في سيطرات بغداد، مؤكداً أن ذلك جاء بعد توجيهات بإغلاق السيطرات. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "حركة العجلات في سيطرات العاصمة توقفت بصورة تامة عصر اليوم". وأضاف أن "ذلك جاء بعد ورود توجيهات باغلاقها وعدم السماح بمرور اي مركبة والغاء كافة الاستثناءات بالوقت الحاظر". وكان مراسل الخليج 365 قد أفاد في وقت سابق من، اليوم الاحد، بان السيطرة الامنية قرب جسر الطابقين منعت مرور الصحفيين رغم استثنائهم من قرار حظر التجوال.

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