بالفيديو .. محتجون يحرقون منزل محافظ النجف

افاد مصدر في محافظة النجف، اليوم الاحد، بحدوث مواجهات بين القوات الامنية ومحتجين قرب منزل المحافظ لؤي الياسري، مشيرا الى ان المحتجين اضرموا النيران بمنزل المحافظ.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن مواجهات بين القوات الامنية ومحتجين قرب منزل المحافظ لؤي الياسري اندلعت عصر اليوم، مبينا أن المحتجين اضرموا النيران بمنزل المحافظ.
واضاف أن هناك العديد من ابناء القوات الامنية مصابين في المستشفى، لافتا الى أن المحافظ غير متواجد في منزله.
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