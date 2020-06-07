بالفيديو .. محتجون يحرقون منزل محافظ النجف

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن مواجهات بين القوات الامنية ومحتجين قرب منزل المحافظ لؤي الياسري اندلعت عصر اليوم، مبينا أن المحتجين اضرموا النيران بمنزل المحافظ.

واضاف أن هناك العديد من ابناء القوات الامنية مصابين في المستشفى، لافتا الى أن المحافظ غير متواجد في منزله.