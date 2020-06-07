واسط تفرض حظراً شاملاً للتجوال ابتداء من 12 ليلاً وإلى إشعار آخر

قررت قيادة شرطة محافظة واسط، الأحد، فرض حظر شامل للتجوال ابتداء من الساعة 12 ليلاً وإلى إشعار آخر.
وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تقرر ان يكون يوم غدا الاثنين وحتى اشعار آخر حظر شامل وتام للتجوال داخل محافظة واسط".
وأوضحت القيادة، أنه "سيبدأ تطبيق الحظر من الساعة ١٢ ليلاً وذلك بسبب الزيادة الكبيرة والمتزايدة بالاصابات بوباء كورونا".
وأضافت أنه "يمنع الدخول والخروج من والى المحافظة".
وأوضحت القيادة، أنه "سيبدأ تطبيق الحظر من الساعة ١٢ ليلاً وذلك بسبب الزيادة الكبيرة والمتزايدة بالاصابات بوباء كورونا".
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