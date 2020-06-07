بايدن يزور أسرة فلويد.. وكولن باول يعلن دعمه للرئاسة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول، الأحد، أنه سيصوت للمرشح الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى نوفمبر/ تشرين الثاني، منددا بـ"أكاذيب" الرئيس دونالد ترامب.

يأتي ذلك في الوقت الذي يعتزم فيه بايدن لقاء أسرة جورج فلويد وذلك بعد أسبوعين من وفاته مما فجر احتجاجات بأنحاء البلاد.

وباول وزير الخارجية في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الأبن وأول أمريكي من أصل أفريقي يشغل منصب رئيس الأركان في الجيش الأمريكي، ينتقد ترامب باستمرار. وفي 2016 أعلن أنه سيصوت لهيلاري كلينتون.



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وقال باول لشبكة "سي ان ان" إنه "لم يكن باستطاعتي التصويت له (في 2016) وبالتأكيد لا يمكنني دعم الرئيس ترامب هذه السنة". وأضاف آسفا "لدينا دستور وعلينا احترام الدستور والرئيس ابتعد عنه".

وتابع "لم استخدم هذه الكلمة يوما لأي من الرؤساء الأربعة الذين عملت معهم: إنه يكذب". ودان صمت الحزب الجمهوري حيال ترامب.

من جانب آخر، قال مساعدان كبيران للمرشح الديمقراطي جو بايدن إنه سيسافر إلى هيوستن، غدا الإثنين، ويلتقي مع أسرة جورج فلويد وذلك بعد أسبوعين من وفاة فلويد وهو رهن الاحتجاز مما فجر احتجاجات بأنحاء البلاد للمطالبة بالعدالة ووقف التمييز ضد السود.

وقال المساعدان إنه من المتوقع أن يقدم بايدن تعازيه لأسرة فلويد ويسجل رسالة مصورة لإذاعتها بقداس جنازة فلويد الذي سيقام في وقت لاحق من ذات اليوم في هيوستن.