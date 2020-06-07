روسيا: عنصرية أمريكا بلغت حدا لا يمكن إخفاؤه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصفت الخارجية الروسية، ما تشهده الولايات المتحدة من احتجاجات يتخللها عنف بـ"الفوضى التي كانت تزرعها خلال السنوات الماضية في دول العالم الأخرى"، مشددة على أن العنصرية قد بلغت حدا لا يمكن إخفاؤه.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في حديث لقناة "روسيا 1" بث اليوم الأحد، إن "مشكلة العنصرية في المجتمع الغربي وخاصة في الولايات المتحدة تصاعدت بشكل حاد، وهذه المأساة وصلت إلى حد لا يمكن إخفاؤه".

وأشارت زاخاروفا إلى أن هذه القضية ليست ملحة فقط في الولايات المتحدة وإنما كذلك في بعض الدول المتحالفة معها.

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وأضافت: "ما يحدث حاليا في أوروبا والولايات المتحدة يشير إلى أنهم يواجهون ما كانوا يزرعونه. هم زرعوا الفوضى في العالم والآن يواجهون الفوضى في بلدانهم".

واعتبرت أن الولايات المتحدة تواجه تداعيات السياسات التي اتبعتها في كل أنحاء العالم وبينها "زعزعة الاستقرار والتلاعب بالخلافات الداخلية التي توجد في كل دولة ولدى كل شعب ويجب تجاوزها بناء على الأسس القانونية".

وتشهد العديد من المدن الأمريكية وبينها العاصمة واشنطن، احتجاجات واسعة ضد عنف قوات الأمن والعنصرية أشعلها مقتل الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد على أيدي شرطة في مينيابوليس في 25 مايو/أيار الماضي، بعد أن جثا الشرطي بركبتيه على رقبة فلويد فمنعه من التنفس حتى مات.