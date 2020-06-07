احتجاجات أفغانية بلون الدم.. مطالبات بإغلاق سفارة إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب متظاهرون أفغان بإغلاق السفارة الإيرانية لدى كابول اعتراضا على مقتل 3 مهاجرين احتراقا داخل سيارتهم جراء إطلاق عناصر الشرطة النار عليها في محافظة يزد (وسط)، الأسبوع الماضي.

وأوردت وكالة أنباء أفق الأفغانية المحلية، الأحد، أن عددا كبيرا من المتظاهرين نددوا بالحادث أمام مقر سفارة طهران في العاصمة كابول، كما لطخوا واجهتها الأمامية بلون طلاء أحمر.

وأدان المتظاهرون إطلاق عناصر الشرطة الإيرانية الرصاص على سيارة كانت تقل 14 مهاجرا أفغانيا على الأقل في يزد ما أدى لاحتراقها ومصرع وإصابة عدد منهم، الأربعاء الماضي.





وأكدت سفارة كابول في طهران أن ثلاثة مواطنين أفغان قتلوا وأصيب عدد آخر في الحادث؛ فيما هتف المحتجون بضرورة التوصل إلى العدالة في حوادث المتكررة من جانب السلطات الإيرانية ضد المهاجرين الأفغان.

وأثارت واقعة إطلاق النار من جانب الشرطة الإيرانية على سيارة تقل مهاجرين أفغان في يزد ردود أفعال قوية داخل أفغانستان.

وانتقد ناشطون أفغان سياسات النظام الإيراني ضد المهاجرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ودشنوا هاشتاقات للمطالبة بمحاسبة المتورطين في مقتل مهاجرين أفغان داخل إيران مؤخرا.

واتُهم حرس الحدود الإيراني بتعذيب عشرات العمال الأفغان وهم في طريقهم إلى إيران، الشهر الماضي، بعد اعتقالهم وإلقاءهم جميعاً في نهر هريرود الحدودي.

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وشكلت الحكومة الأفغانية وفدا للتحقيق رسميا عن كثب في هذه القضية، ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن نتائج عمل في هذا الصدد.

وتداول مستخدمون أفغان على وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر مهاجرا يحاول الهرب من المركبة المشتعلة في يزد، ويتوسل الحصول على مياه لإطفاء النيران في جسده.

وفي سياق متصل، صرح السفير الأفغاني لدى طهران عبدالغفور ليوال أن المسؤولون الإيرانيون يقرون بمسؤولية سلطات بلادهم في إطلاق النار على سيارة المهاجرين الأفغان.

وزعم رسول موسوي، دبلوماسي بوزارة الخارجية الإيرانية، أن عناصر الشرطة أطلقت النار بالفعل على سيارة كانت تقل مهربين إما للمخدرات أو البشر، حسب قوله.

وقال ليوال، سفير أفغانستان لدى إيران، إن السيارة كانت تقل مهاجرين أفغان واشتعلت فيها النيران بعد أن فتح ضباط الشرطة الإيرانية النار على إطارتها.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن السلطات المحلية طردت مئات المهاجرين بدعوى إقامتهم بشكل غير قانوني في محافظة يزد.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا)، عن قائد شرطة يزد عباس علي بهداني فرد، أن الشرطة بدأت عدة عمليات أمنية خلال الـ 48 ساعة الماضية، وتم التعرف على 274 مهاجرا أجنبيا غير شرعيين وترحيلهم للخارج.