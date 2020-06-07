انت الان تتابع رئيس بلدية نيويورك ينهي حظر التجول الليلي قبل يوم من موعد إلغائه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس بلدية مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو

أنهى رئيس بلدية مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو يوم الأحد فرض حظر التجول الليلي في المدينة، وذلك قبل يوم مما كان مخططا له.

وكان حظر التجول يبدأ من الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي في معظم الليالي، وفرضه دي بلاسيو وحاكم ولاية نيويورك أندرو كومو يوم الاثنين الماضي وسط احتجاجات على وحشية الشرطة تخللتها أعمال نهب متقطعة.

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وكان مشرعون من المدينة يلحون على دي بلاسيو بإنهاء حظر التجول، قائلين إن الشرطة تستخدمه كذريعة للاعتقالات واستخدام الهراوات ورذاذ الفلفل لمواجهة المتظاهرين الذين يخرجون في تحد للحظر.

وقال دي بلاسيو في بيان أعلن فيه إنهاء حظر التجول ”رأينا أمس والليلة الماضية أفضل ما في مدينتنا“.