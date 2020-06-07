صحيفة: تسعى القيادة في الإمارات إلى الدفع بالشباب في الصفوف الأولى بالحكومة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 يونيو 2020

أبو ظبي - الخليج 365

كتبت صحيفة خليجية، " منذ تأسيس دولة الإمارات على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه "، وحتى الآن، يحظى شبابنا باهتمام ورعاية كبيرة من القيادة الرشيدة، وذلك باعتبارهم صناع المستقبل وجزءا رئيسا من مسيرة التنمية والبناء، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" للخريجين بالأمس القريب، إذ خاطبهم سموه قائلا: «أبنائي وبناتي، المستقبل أنتم تصنعونه وتغيرونه وأنتم ترسمونه».

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ولفتت صحيفة "البيان" إلى أن القيادة الرشيدة تحرص على إعداد الشباب علميا وعمليا على أعلى المستويات العالمية، وتمكينهم والاستماع لآرائهم وطموحاتهم، وتعزيز مشاركتهم في مختلف مجالات الحياة، وإيصال أصواتهم إلى الحكومة، ووضع الخطط والاستراتيجيات والسياسات لتطوير إمكانياتهم وتأهيلهم، والاستفادة من طاقاتهم، وهذا ما أكدته معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، خلال كلمة الإمارات بقمة الشباب التي اختتمت أول من أمس في واشنطن، حيث قالت معاليها: « إن حكومة دولة الإمارات ترجمت المعنى الحقيقي لإشراك الشباب في مسيرة التنمية، إيمانا منها بقدراتهم على قيادة المستقبل، والإسهام بشكل فعال ومبتكر في خدمة الوطن بمختلف القطاعات الحيوية».

واختتمت " البيان " افتتاحيتها بالقول " تسعى القيادة في دولة الإمارات دائما إلى الدفع بالشباب في الصفوف الأولى في الحكومة والمؤسسات، كما تسعى إلى توفير قنوات تواصل مختلفة بين الحكومة وقطاع الشباب بشكل عام، هذا التواصل الذي يعتبر من أهم المحركات التنموية، وذلك لحماس وقدرة الشباب على التأثير بشريحة كبيرة من أفراد المجتمع، ومن هذا المنطلق عملت حكومة الإمارات على وضع سياسات تتضمن إشراك الشباب، ووجدنا أثرها واضحا في مساهمتهم بخدمة الوطن والمجتمع