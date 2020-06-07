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أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، عن جدول امتحانات الثانوية العامة المعدل، وذلك بعد خروج المواد غير المضافة للمجموع من جدول الامتحان.
وكان وزير التعليم قد أعلن، خلال المؤتمر الصحفي "أون لاين" الذي عقده الوزير اليوم، الأحد، عن الإجراءات المتبعة لامتحانات المواد الغير مضافة إلى المجموع.
وأوضح شوقي أن أنه تم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع من جدول امتحانات الثانوية العامة وهى: "التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء"، حيث ستكون امتحانات تلك المواد "من المنزل".
وأضاف شوقي أنه سيتم تسليم الطلاب بوكليت خاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء بعد امتحان اللغة العربية ليتم تسليمها اليوم المحدد لامتحانتها .
كانت هذه تفاصيل خبر بدون المواد غير المضافة للمجموع.. وزير التعليم يعلن جدول امتحانات الثانوية العامة المعدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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