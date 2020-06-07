وزير التعليم يحدد الحالات التي يحق للطالب فيها تأجيل امتحانات الثانوية العامة

حدد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الحالات التي يحق للطالب فيها تأجيل امتحانات الثانوية العامة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي "أون لاين" الذي عقده الوزير اليوم، الأحد، للحديث عن آخر تطورات وإجراءات امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٠.

وقال شوقي إنه سيتم إتاحة الفرصة للطلاب لتأجيل الامتحانات، مع حصوله على الدرجة الفعلية الكاملة.

وحدد وزير التعليم الحالات وهي كالآتي:

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1- في حال عدم التأكد من عدم الملائمة الصحية لأي طالب، سنطلب سيارة إسعاف لهذا الطالب، والتي ستكون موجودة عند الكنترول لعمل تقرير يثبت في محضر اللجنة، وسيأخذ الطالب فرصته في الدور الثاني بالدرجة الفعلية الكاملة.

2- وجود منطقة خاضعة للحجر الصحي، وفيها لجنة امتحان سيتم تأجيل الامتحان لطلاب اللجنة الموجودة في المنطقة للدور الثاني، مع توفير زائرة صحية أو طبيب في كل لجنة، لتحديد مدى الحاجة لوجود الطالب في اللجنة أو بقائه في حالة شعوره بأي أعراض.

3- من يسمح له بدخول الدور الثاني لو رسب في الدور الثاني، سيدخل امتحان إضافي سيتم عمله (هذا لمن يتعرض لأسباب قهرية فقط).

يشار إلى أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 ستنطلق في الـ ٢١ من يونيو المقبل، وستنتهي في الـ ٢١ من يوليو ٢٠٢٠.