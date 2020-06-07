التعليم تعلن إجراءات الثانوية العامة.. تعديل الجدول ليبدأ من 10 صباحا.. وخروج المواد غير المضافة للمجموع منه.. وإتاحة تأجيل الامتحان للطالب للعام المقبل دون احتساب سنة تقدم

كتب: ضياء السقا

أعلن وزير التربية التعليم، الدكتور طارق شوقي، أنه تم تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة، بحيث تبدأ من الساعة العاشرة صباحا وأنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين دخول الطالبة، مشيرا إلى أنه سيتم توقيع الكشف الحرارة على الطلاب قبل دخول اللجان.

ونوه وزير التعليم إلى أنه سيتم تعقيم جميع اللجان قبل الامتحانات، حال التأكد من ارتفاع دراجة لأحد الطلاب سيتم الاستعانة بسيارة إسعاف ويتم إعداد تقرير بذلك، موضحا أنه سيتم تأجيل الامتحان للطلاب إلى الدور الثانى حال وجود لجنة سير الامتحان فى نطاق الحجر الصحى، موضحا أن تم التنسيق مع مطبعة الشرطة وإجراء التعقيم اللازم كراسات الإجابة.

خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع من الجدول

كشف الدكتو رطارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع من جدول امتحانات الثانوية العامة وهى المواد " التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء مع حصول الطالب على بوكليت امتحان المادة غير المضافة للمجموع والإجابة عليها وتسلميها إلى الوزارة.

وأضاف وزير التعليم، خلال مؤتمر صحفى، إلى أنه سيتم تسليم الطلاب بوكليت خاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء بعد امتحان اللغة العربية ليتم تسليمها اليوم المحدد لامتحانتها .

11 طالبا بكل لجنة ثانوية عامة وتسليم الطلاب كمامات يوميا

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة 56 ألف و500 لجنة فرعية مع توزيع كمامات جديدة يوميا بواقع 33 مليون كمامة خلال فترة الامتحانات مع تعقيم المبانى بالمطهرات.

وأوضح الوزير، أن عدد الطلاب فى اللجنة لن يزيد عن 11 طالبا فى اللجنة، وأقل من ذلك بإجمالى 650 ألف طالب وطالبة، كما أن الامتحان يبدأ 10 صباحا لتسليهم مستلزمات الوقاية داخل المدارس، كما أن دخول الطلاب يبدأ من 8 صباحا، مشدد على أنه من لا يلتزم بالأدوات والتعقيم لن يدخل اللجنة.

وأوضح شوقى، أنه فى حالة ما إذا تم التأكد من أن الطالب لديه مشكلة صحية سيتم توفير سيارات إسعاف ونقله إلى اللجنة، مشيرا إلى أنه سيتم تأجيل الامتحان للطلاب الذين تقع إقامتهم فى منطقة عزل صحى للدور الثانى بالدرجة الفعلية.

يتاح للطالب تأجيل امتحان الثانوية للعام المقبل دون احتساب سنة تقدم

كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى حالة وجود تخوف من أولياء الأمور والطلاب من دخول امتحانات الثانوية العامة سيكون للطالب فرصة التقدم للامتحان أو التأجيل للامتحان العام المقبل على أن لا يتم احتساب هذا العام سنة تقدم للامتحان ويعامل الطالب كأنه لأول مرة يتقدم لامتحانات الثانوية العامة.

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وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال المؤتمر الصحفى، أنه لا توجد فرصة ثالثة لدخول امتحانات الثانوية العامة كما نشر البعض ولكن الطالب الذى يتعذر دخول امتحان الدور الأول سيدخل امتحان الدور الثانى للثانوية بإعتباره أول امتحان له وفى حالة رسوبه ستتاح له فرصة امتحان فى مادة أو إثنين رسب فيها.

وأوضح الوزير، أن توزيع الكمامات على الطلاب مجانى، لافتا إلى أن دخول الطالب بالموبايل اللجنة ممنوع وأيضا المساعات والكتب وسيتم توزيع قرابة 33 مليون كماما على الطلاب والعاملين، إضافة إلى 7 مليون جاونتى للموظفين والمراقبن وأكياس بلاستك للطلاب.

وشدد الوزير على أن التعقيم الذى يتم فى اللجان لن يحدث فى السوبر ماركت أو خلافه، قائلا: الطالب لن يتجمع فى المدرسة.

لجان لإدارة امتحانات الثانوية العامة فى المحافظات

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية و التعليم أنه تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية وأنه سيتم تشكيل لجان لإدارة امتحان الثانوية العامة فى المحافظات برئاسة المحافظ .

وعرض وزير التربية والتعليم خلال مؤتمر صحفى، فيلم وثائقى عن نموذج لإجراءات امتحانات الثانوية العامة وتعقيم اللجان .

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة 56 ألف و500 لجنة فرعية مع توزيع كمامات جديدة يوميا بواقع 33 مليون كمامة خلال فترة الامتحانات مع تعقيم المبانى بالمطهرات.

منصة "ثانوية .نت" للمراجعة النهائية لطلاب الثانوية

وقال شوقى: "سمحنا بالإجابة على المواد غير مضافة للمجموع تفاديا الازدحام"، مشير إلى أنه سيتم توفير كافة الإجراءات الوقائية للمصححين والمشرفين على الامتحانات.

وأضاف طارق شوقى، أن الوزارة تعاونت مع شركاء لإطلاق منصة ثانوية دوت نت محتوى تعليمى يشمل فيديوهات للمراجعة النهائية للثانوية العامة طوال فترة الامتحانات، مشيرا إلى أن المحتوى يشمل مراجعات ليلة الامتحانات وأن كل مراجعة بها ملخص مكتوب.

وولفت وزير التربية والتعليم، إلى أن نجاح مصر فى منظومة التعليم رسالة قوية جدا.