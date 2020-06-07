بالصور- محافظ القليوبية ومدير الأمن يقودان حملة لإزالة الإشغالات في شبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

قاد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بالتنسيق مع اللواء جمال الرشيدي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، اليوم الأحد، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات، ومواقف السيارات العشوائية، في شارع 15 مايو بحي شرق شبرا الخيمة.

شارك في الحملة، اللواء سيد يوسف نائب مدير أمن القليوبية، والعميد محمد جابر مدير شرطة المرافق، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة.

بدأت الحملة بإزالة المواقف العشوائية بشارع 15 مايو، وأسفرت الحملة عن تحرير 26 محضر إشغال طريق، و115 إزالة فورية، و68 فرش مؤقت، و94 بائع متجول، و13 وصلة مخالفة، و31 تاندة، و16 إعلان مخالف، و7 غرزة شاي.

وتابع المحافظ الحملة، بإزالة الباعة الجائلين، وإزالة كافة تعديات المقاهي والمحلات الموجودة، إلى جانب غلق وتشميع، وقطع المرافق عن المقاهي والمحلات المخالفة.