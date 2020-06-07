بعد تعافيهم.. خروج 9 مصابين بكورونا من العزل الصحي في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد في محافظة أسوان إلى 459 حالة، خرجوا جميعًا من مستشفى العزل في الصداقة ومن المدينة الشبابية بأسوان.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائي بأسوان، إنه جرى، اليوم الأحد، خروج 9 حالات جديدة بعد تعافيهم من فيروس كورونا المستجد، وتحول حالتهم من إيجابية إلى سلبية للمرض منهم حالتين من مستشفى العزل بمنطقة الصداقة بمدينة أسوان، و7 حالات من المدينة الشبابية، ليرتفع عدد المتعافين من كورونا وخرجوا من مستشفى العزل بأسوان إلى 230 حالة بالإضافة إلى 229 حالة خرجت من المدينة الشبابية.