رئيس المعاهد الأزهرية: إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:



كشف الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه سيتم الإعلان عن نسبة النجاح في الشهادتين الابتدائية والإعدادية، الأربعاء المقبل، لافتاً إلى أن نسبة النجاح تخطت ال90%.

وقال خليل في تصريحات لمصراوي، الأحد، إن السبب في عدم الإعلان عن النتيجة حتى الآن يرجع إلى استمرار طلاب الأزهر المتواجدين بالخارج، الذين لن يتمكنوا من العودة إلى أرض الوطن، بسبب تعليق حركة الطيران، فضلا عن استمرار أعمال الرصد من المناطق الأزهرية.

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ونوه إلى أن 1% من إجمالي عدد الطلاب هذا العام، لم يتقدموا بمشاريع بحث بالشهادتين الابتدائية والإعدادية، وسيؤدون امتحانات الدور الثاني، مع الطلاب المتخلفين عن التقدم للامتحانات في الفصل الدراسي الأول.

ولفت خليل، إلى أنه لم ترد أي شكاوى من مشروعات البحث التي حددها قطاع المعاهد الأزهرية، سواء لطلاب النقل أو الشهادة، مشيراً إلى أن كل من تقدم ببحث من الطلاب يعد ناجحًا.

ونوه رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إلى أنه سيتم تحديد موعد امتحانات الدور الثاني للطلاب المتخلفين عن الدور الأول، والذين لم يتقدموا بأبحاث خلال الفصل الدراسي الثاني، الفترة المقبلة، متوقعا أن تعقد قبل بدء العام الدراسي الجديد بأسبوعين.