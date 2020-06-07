إجراء أول ولادة قيصرية لأم مصابة بكورونا في مستشفى بنها التعليمي

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهد مستشفى بنها التعليمي، والمخصصة لاستقبال حالات العزل، أول ولادة قيصرية لـ"سلمى ع" أم مصابة بفيروس كورونا المستجد، والبالغة من العمر 22 عاما، وتعمل ممرضة بالمستشفى ذاته.

وقالت الدكتورة أمنية محمود خليفة، مدير مستشفى بنها التعليمي، إن المستشفى استقبل الأم يوم الجمعة الماضي، وتظهر عليها أعراض الولادة، ومصابة بفيروس كورونا المستجد، وكانت تخضع لفترة العزل المنزلي، وخضعت للمتابعة المستمرة من جانب أطباء النساء والولادة.

وأضافت مديرة المستشفى، في تصريحات صحفية اليوم، أن عملية الولادة أجراها فريق طبي على أعلى مستوى، ضم الأطباء إسلام محمد السيد، أخصائية نساء وتوليد، والدكتور أحمد عبداللطيف أخصائي تخدير، والدكتورة شيماء عادل محمد تخدير، وهند عبد المحسن تهامي، بتمريض عمليات.

وأوضحت مديرة المستشفى، أنه جرى الاطمئنان على حالة الأم والطفل، التي سُميت "نور"، مشيرة إلى أن الأم والجنين بحالة جيدة، والأم تمكث حاليا بفترة العزل المنزلي، حتى إجراء مسحة أخرى لها الأسبوع المقبل.